ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українець Кріпак з ще одним рекордом завоював друге "золото" Паралімпіади

Новость на русском →
Токіо, Вівторок 31 серпня 2021 13:07
Українець Кріпак з ще одним рекордом завоював друге "золото" Паралімпіади Фото: плавець Максим Кріпак (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Український плавець Максим Кріпак завоював другу золоту медаль Парадімпіади-2020 в Токіо. Він був швидше за всіх на 100-метрівці батерфляєм, до того ж встановивши новий світовий рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.

"Ще один світовий рекорд. Максим Кріпак виграв чоловічий 100-метровий заплив батерфляєм в категорії S10", - йдеться в повідомленні.

Друге місце в його запливі зайняв італієць Стефано Раймонді, третє - американець Кол Пірс.

Нагадаємо, раніше Кріпак переміг на дистанції 100 метрів (клас S10) вільним стилем, встановивши новий світовий рекорд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Токио
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 1356 нових заражень
COVID-статистика погіршується: в Україні 1356 нових заражень
DAILY
"Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію