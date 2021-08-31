Українець Кріпак з ще одним рекордом завоював друге "золото" Паралімпіади
Фото: плавець Максим Кріпак (GettyImages)
Український плавець Максим Кріпак завоював другу золоту медаль Парадімпіади-2020 в Токіо. Він був швидше за всіх на 100-метрівці батерфляєм, до того ж встановивши новий світовий рекорд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.
"Ще один світовий рекорд. Максим Кріпак виграв чоловічий 100-метровий заплив батерфляєм в категорії S10", - йдеться в повідомленні.
Друге місце в його запливі зайняв італієць Стефано Раймонді, третє - американець Кол Пірс.
Нагадаємо, раніше Кріпак переміг на дистанції 100 метрів (клас S10) вільним стилем, встановивши новий світовий рекорд.