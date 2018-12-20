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В Украине значительно увеличилось количество получателей субсидий

Новости » Экономика    20.12.2018 - 18:00
В Украине значительно увеличилось количество получателей субсидий
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Средний размер субсидии в ноябре уменьшился до 531 гривен

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2018 года получали 3349,1 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Ранее Госстат сообщал о том, что в октябре субсидии получали 1497,1 тыс. домохозяйств.

По данным статистического ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в ноябре 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 1,7% и составил 531,2 грн.

В Украине значительно увеличилось количество получателей субсидий

В январе-ноябре 2018 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 6976,7 тыс. домохозяйств, что на 12,6% меньше, чем в январе-ноябре 2017 года. За это время назначены субсидии 5877,4 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 30,9%

Напомним, впервые за последние несколько лет в госбюджете-2019 предусмотрено снижение расходов на субвенцию местным бюджетам для выплаты жилищных субсидий. Правительство решило урезать эту статью расходов почти на 16 млрд гривен в сравнении с нынешним годом - до 55,05 млрд гривен.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в этом отопительном сезоне могут получить субсидию около 7 миллионов семей.

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Новости Украины Государственная служба статистикисубсидииотопительный сезон
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