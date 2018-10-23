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Субсидии получат около 7 млн семей, - Гройсман

Новости » Политика    23.10.2018 - 01:18
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

В прошлом году около 10% субсидиантов не должны были получать субсидию

Субсидию в этом году могут получить около 7 миллионов семей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

"В прошлом году мы имели 6,9 миллиона домохозяйств, которые имели право на субсидии. Сейчас пошел процесс оформления. Все, кто имел субсидии в прошлом году, будут переназначены. То есть эта цифра может достигнуть и 7 миллионов. Мы к этому готовы. Но самое главное, чтобы это было справедливо. Это главный критерий", - сообщил Гройсман.

Он добавил, что в прошлом году около 10% субсидированных не должны были получать субсидию.

"После отопительного сезона мы ужесточили требования для получения субсидий. Ведь знали, что примерно 10% субсидиантов являются недобросовестными. Сейчас мы, наоборот, ослабили требования для получения субсидий, чтобы больше людей могли ими воспользоваться", - добавил он.

По его словам, управления соцзащиты будут создавать специальные комиссии для решения вопроса о предоставлении субсидий населению.

"Мы дали право управлениям соцзащиты создать комиссии, чтобы рассмотреть различные случаи назначения субсидии. Если даже человек не подпадает под критерии получения субсидии, но нуждается в ней, то он получит помощь государства", - сказал премьер.

Он добавил, что на следующий год на субсидирование планируют заложить 55 млрд гривен, именно столько, по мнению Гройсмана, будет достаточно, "чтобы защитить каждую семью, которая в этом нуждается".

Напомним, 19 октября Кабмин решил повысить цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, то есть до 8,55 грн за куб. метр.

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