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В Україні значно збільшилася кількість отримувачів субсидій

Новини » Економіка    20.12.2018 - 18:00
В Україні значно збільшилася кількість отримувачів субсидій
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Середній розмір субсидії у листопаді зменшився до 531 гривень

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у листопаді 2018 року отримували 3349,1 тис. домогосподарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Раніше Держстат повідомляв про те, що у жовтні субсидії отримували 1497,1 тис. домогосподарств.

За даними статистичного відомства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 1,7% і становив 531,2 грн.

В Україні значно збільшилася кількість отримувачів субсидій

У січні-листопаді 2018 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 6976,7 тис. домогосподарств, що на 12,6% менше, ніж у січні-листопаді 2017 года. За цей час призначено субсидії 5877,4 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2017 року кількість таких домогосподарств зменшилась на 30,9%

Нагадаємо, вперше за останні кілька років у держбюджеті-2019 передбачено зниження витрат на субвенцію місцевим бюджетам для виплати житлових субсидій. Уряд вирішив "урізати" цю статтю витрат майже на 16 млрд гривень у порівнянні з нинішнім роком - до 55,05 млрд гривень.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що у цьому опалювальному сезоні можуть отримати субсидію близько 7 мільйонів сімей.

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