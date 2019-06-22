ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні через спеку можливе тимчасове відключення електроенергії

Новини » Суспільство    22.06.2019 - 13:04
В Україні через спеку можливе тимчасове відключення електроенергії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Через виведення енергоблоків ТЕС у аварійний ремонт та сильне навантаження на системи може статись надзвичайна ситуація

Національна компанія "Укренерго" повідомила, що через спеку в Україні можливе виникнення надзвичайної ситуації в енергосистемі, що може призвести до відключень електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

В "Укренерго" розповіли, що за останні два тижні в Україні було зафіксовано рекордні показники температури повітря, при цьому пік потужності споживання становив 17935 МВт. 

Також вони повідомили, що в енергосистемі України відсутні нормативні резерви потужності на енергоблоках. В даний час 7 блоків ТЕС перебувають поза резервом через відсутність вугілля. Лише за 10 днів спеки запас вугілля на ТЕС зменшився майже на 10%.

"Ситуація ускладнюється виведенням в аварійний ремонт ще 8 блоків ТЕС", - відмітили в "Укренерго".

Вони наголосили, що при подальшому підвищенні температури та при виведенні  блоків ТЕС в аварійний ремонт може скластись надзвичайна ситуація.

"Це значить, що в Укренерго не залишиться інструментів для забезпечення покриття максимальних навантажень в енергосистемі. У таких випадках Укренерго може застосовувати графіки аварійного вимкнення для забезпечення цілісності енергосистеми", - розповіли в компанії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що синоптик попередила про сильну спеку на вихідних. Погода на вихідних очікується переважно сухою, втім, у західній частині країни очікується короткочасні дощі з грозами, також опади можливі у Вінницькій та Житомирській областях.

Спека в Україні до кінця тижня лише посилиться Синоптик попередила про спекотні вихідні в Україні
Новини України жараЕлектроенергія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся