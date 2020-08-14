В Украине заявили о готовности приютить IT-специалистов из Беларуси

Украина готова создать необходимые условия для комфортного переезда в страну IT-компаний и специалистов из Беларуси, которые оказали в зоне риска в связи с политическим кризисом. В последние дни на фоне протестов в Беларуси наблюдаются проблемы с интернетом.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, иностранные IT-специалисты могут получить разрешение на работу в Украине в течение 5-7 дней.

"Среди документов он предоставляет компании только копии своего паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5х4,5. Затем компания обращается с заявлением в Центр занятости, к которому прилагает копии паспорта иностранца, фото и проект трудового соглашения с ним. В течение 5-7 дней Центр занятости выдает такое разрешение", - написал Федеров.

Также он отметил, что в Украине существует программа квот для 5 тысяч высококвалифицированных ИТ-специалистов, которые могут получить вид на жительство на 10 лет.

"Иммиграция в рамках квот позволяет иностранным ИТ-специалистам трудоустроиться на тех же условиях, что и граждане Украины. Не привязываться к конкретным срокам пребывания в нашей стране и к конкретному месту работы или должности. Также они могут стать частными предпринимателями и иммигрировать в Украину вместе со своими семьями", - добавил министр.

Квоты распределены по областям, где сосредоточено самое большое количество IT-компаний: Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 иностранных специалистов, Харьковская - 700, Киев - 2500 квот.

Для консультаций можно обращаться по телефону +380 50 516 64 35.

Отметим, в Беларуси с 9 августа проходят массовые протесты в связи с выборами президента. На фоне протестов в стране наблюдаются большие проблемы с интеренетом. Несколько дней практически не было доступа к сайтам.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минске в офисы "Яндекса" и Uber ворвались неизвестные люди с оружием.