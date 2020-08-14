В Україні заявили про готовність прихистити IT-фахівців з Білорусі

Україна готова створити необхідні умови для комфортного переїзду в країну IT-компаній і фахівців з Білорусі, які надали в зоні ризику у зв'язку з політичною кризою. В останні дні на тлі протестів у Білорусі спостерігаються проблеми з інтернетом.

Про це повідомив міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, іноземні IT-фахівці можуть отримати дозвіл на роботу в Україні протягом 5-7 днів.

"Серед документів він надає компанії тільки копії свого паспорта з завіреним перекладом і кольорове фото 3,5х4,5. Потім компанія звертається із заявою до Центру зайнятості, до якого додає копію паспорта іноземця, фото і проект трудового договору з ним. Протягом 5-7 днів Центр зайнятості видає такий дозвіл", - написав Федеров.

Також він зазначив, що в Україні існує програма квот для 5 тисяч висококваліфікованих ІТ-фахівців, які можуть отримати посвідку на проживання на 10 років.

"Імміграція в рамках квот дозволяє іноземним фахівцям працевлаштуватися на тих же умовах, що і громадяни України. Не прив'язуватися до конкретних термінів перебування в нашій країні і до конкретного місця роботи чи посади. Також вони можуть стати приватними підприємцями та іммігрувати в Україну разом зі своїми сім'ями", - додав міністр.

Квоти розподілені по областях, де зосереджена найбільша кількість IT-компаній: Дніпропетровська, Одеська та Львівська області можуть залучити за 600 іноземних фахівців, Харківська - 700, Київ - 2500 квот.

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Зазначимо, у Білорусі з 9 серпня проходять масові протести у зв'язку з виборами президента. На тлі протестів у країні спостерігаються великі проблеми з інтеренетом. Кілька днів практично не було доступу до сайтів.

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