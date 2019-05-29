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В Україні завтра потеплішає до +32

Новини » Суспільство    29.05.2019 - 14:25
В Україні завтра потеплішає до +32
Ілюстративне фото(Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві 30 травня можливі дощі з грозами у другій половині дня, температура повітря прогріється до +27

Погода в Україні: завтра, 30 травня, у західних областях країни очікуються дощі з грозами, а в центральних областях - буде тіло, температура повітря прогріється до +32 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Як повідомляє синоптик, хвиля на холодному атмосферному фронті завтра викличе дощі і грози в західних областях України, а також у північній частині та Вінницької області.

"Цей фронт пов'язаний з далеким північним циклоном, який розташувався аж на "хвостику" Скандинавії. Під час гроз можливі локальні шквали і град.", - повідомила синоптик.

У східних та більшості центральних областях, а також південної частини країни буде сонячна погода і спека.

Температура повітря в четвер протягом дня досягне +25 +32 градусів, а на заході похолоднішає до +17 +23 градусів.

У Києві в четвер, 30 травня, дощ і гроза більш ймовірні у другій половині дня. А температура повітря максимально прогріється до +27 градусів.

"Літо ще тільки збирається на вихід, ховає тапочки і вагонні спортивки у валізу, а літня погода в Україні - вже повним ходом. Ще трохи, і будемо зустрічати будь-літо на пероні, з люпином, трояндами і півниками", - зазначила синоптик.

В Україні завтра потеплішає до +32

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні, 29 травня, в Україні буде тепло і сонячно. У запарных областях очікуються короткочасні дощі з грозами можливі шквали і град. Вітер з півдня-сходу сягатиме 15-20 м/с.

У Києві буде сухо і жарко, без опадів. Температура повітря прогріється до +26 +28 градусів.

Також синоптики з "Укргідрометцентру" повідомляли, що сьогодні в західній частині країни очікується хмарна погода, а також грозові дощі. Місцями можливі значні дощі, град і шквали до 15-20 м/с.

На решті території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний буде дути зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря потеплішає до +24 +29 градусів. У південних і східних областях температура повітря місцями прогріється до +30 +32 градусів.

Синоптики попереджають про град у західних областях Захід України знову накриють дощі з грозами
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