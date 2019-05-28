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В Україні завтра потеплішає до +32

Новини » Суспільство    28.05.2019 - 15:45
В Україні завтра потеплішає до +32
Ілюстративне фото (Дідківський Андрій / УНІАН)

У західних областях завтра очікуються грозові дощі і град

Погода в Україні у середу, 29 травня, буде хмарною, у західних областях очікуються дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргидрометцентр".

За даними синоптиків, в західній частині країни очікується хмарна погода, а також грозові дощі. Місцями можливі значні дощі, град і шквали до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12 +15, а вдень прогріється до +18 +23 градусів.

На решті території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний буде дути зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +13 +18, а вдень потеплішає до +24 +29 градусів. У південних і східних областях температура повітря місцями прогріється до +30 +32 градусів.

В Україні завтра потеплішає до +32Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що завтра, 29 травня, у більшості областей буде сухо і сонячно. У запарных областях очікуються короткочасні дощі з грозами можливі шквали і град. Вітер з півдня-сходу сягатиме 15-20 м/с.

У Києві в середу, 29 травня, буде сухо і жарко, без опадів. Температура повітря прогріється до +26 +28 градусів.

Синоптики "Укргідрометцентру" повідомляли, що сьогодні у західних областях країни буде хмарно з проясненнями, а також очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град. На Закарпатті та у Карпатах значні дощі. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

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