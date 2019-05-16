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В Україні завтра потеплішає до +30

Новини » Суспільство    16.05.2019 - 17:02
В Україні завтра потеплішає до +30
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У південній частині України місцями до +30

Завтра, 17 травня, погода в Україні місцями погіршиться, у Вінницькій, Житомирській та Рівненській областях очікуються значні дощі. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, 17 травня у західній частині дощі, місцями грози та шквали 15-20 м/с, вночі в Рівненській, Житомирській і Вінницькій областях значні дощі, на решті території без опадів. Вітер східний, 5-10 м / с.

Температура вночі до +17, у Карпатах до +9, вдень до +26, у південній частині місцями до +30. На Закарпатті та Прикарпатті +19.

В Україні завтра потеплішає до +30

Нагадаємо, за даними синоптика Наталії Діденко, в п'ятницю погода буде схожа на літню. На півдні і сході країни температура повітря прогріється до +26 +30 градусів. Короткочасні дощі будуть практично по всій території країни, крім півдня, а також Сумської та Харківської областей.

У Києві завтра велика імовірність дощу з грозою, а температура повітря прогріється до +24 +26 градусів.

Раніше ДСНС повідомили, що погода в Україні в найближчі дні значно погіршиться, зокрема, в західній частині очікуються сильні дощі та підтоплення.

Сьогодні, 16 травня, у західних, Житомирській і Вінницькій областях очікуються грози, подекуди шквальний вітер до 20 м/с. У Волинській, Рівненській, Житомирській, Закарпатській областях та в Карпатах пройдуть дощі.

 

Завтра в деяких областях України очікуються грози та шквали У західних та північних областях України завтра очікуються дощі з грозами
Новини України Гідрометцентр
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