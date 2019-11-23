В Украине завтра потеплеет до +12

Погода в Украине завтра, 24 ноября, будет преимущественно без осадков, температура до +12. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Сообщается, что лишь на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах небольшие осадки. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с, в восточных, Херсонской и Запорожской областях местами порывы 15-20 м / с.

Температура ночью от -6 до -11 градусов, на востоке страны до -14, днем от -2 до +3. В западных областях и на побережье морей ночью до -5, днем до +5; на Закарпатье ночью около 0, днем 8-12 тепла.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине в воскресенье, 24 ноября, будет прохладной из-за антициклона, который задержится над страной. Как прогнозирует синоптик, завтра в Украине сохранятся ночные заморозки от -4 до -12 градусов мороза. Днем также будет прохладно, средняя температура будет колебаться от -3 до +4, лишь в западных областях и Крыму будет от +6 до +9 градусов.

Из-за антициклона, который удержится над Украиной, осадки маловероятны. Однако в западных, южных и юго-восточных областях стоит ждать сильный ветер.

Ранее сообщалось, что из-за шторма в Азовском море, который привел к подтоплению территорий, с острова Бирючий пришлось эвакуировать 5 человек. Сейчас на побережье Азовского моря возле Кирилловки сохраняется штормовая погода, ветер восточный 15-18 м/сек. Накануне спасатели эвакуировали с острова Бирючий более 10 человек.