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Завтра в Украине сохранятся заморозки до -12

Новости » Общество     23.11.2019 - 15:41
Завтра в Украине сохранятся заморозки до -12
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Киеве похолодает до -7

Погода в Украине в воскресенье, 24 ноября, будет прохладной из-за антициклона, который задержится над страной. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook.

Как прогнозирует синоптик, завтра в Украине сохранятся ночные заморозки от -4 до -12 градусов мороза. Днем также будет прохладно, средняя температура будет колебаться от -3 до +4, лишь в западных областях и Крыму будет от +6 до +9 градусов.

Из-за антициклона, который удержится над Украиной, осадки маловероятны. Однако в западных, южных и юго-восточных областях стоит ждать сильный ветер.

В Киеве завтра прогнозируется также прохладная погода. Днем термометры будут держаться в пределах нуля, а ночью опустятся до -4...-7 градусов. Будет ветрено, но без осадков.

Кроме того, синоптик напомнила, что с 28 ноября в Украине вероятно небольшое потепление.

Завтра в Украине сохранятся заморозки до -12

Погода

Напомним, ранее сообщалось, что из-за шторма в Азовском море, который привел к подтоплению территорий, с острова Бирючий пришлось эвакуировать 5 человек. Сейчас на побережье Азовского моря возле Кирилловки сохраняется штормовая погода, ветер восточный 15-18 м/сек. Накануне спасатели эвакуировали с острова Бирючий более 10 человек.

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий Сегодня в Украине ожидаются заморозки до -12
Новости Украины Гидрометцентрзаморозкидиденко
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