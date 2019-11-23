В Україні завтра потеплішає до +12

Погода в Україні завтра, 24 листопада, буде переважно без опадів, температура до +12. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Повідомляється, що лише на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах невеликі опади. Вітер південно-східний, 5-10 м / с, у східних, Херсонській і Запорізькій областях місцями пориви 15-20 м / с.

Температура вночі від -6 до -11 градусів, на сході країни до -14, вдень від -2 до +3. У західних областях та на узбережжі морів вночі до -5, вдень до +5; на Закарпатті вночі близько 0, вдень 8-12 тепла.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні в неділю, 24 листопада, буде прохолодною з-за антициклону, який затримається над країною. Як прогнозує синоптик, завтра в Україні збережуться нічні заморозки від -4 до -12 градусів морозу. Вдень також буде прохолодно, середня температура коливатиметься від -3 до +4, лише у західних областях та Криму буде від +6 до +9 градусів.

З-за антициклону, який утримається над Україною, опади малоймовірні. Проте в західних, південних і південно-східних областях варто чекати на сильний вітер.

Раніше повідомлялося, що через шторм в Азовському морі, який призвів до підтоплення територій, з острова Бирючий довелося евакуювати 5 осіб. Зараз на узбережжі Азовського моря біля Кирилівки зберігається штормова погода, вітер східний 15-18 м/с. Напередодні рятувальники евакуювали з острова Бирючий більше 10 чоловік.