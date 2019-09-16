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В Україні завтра похолодає до +18

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 12:02
В Україні завтра похолодає до +18
Ілюстративне фото (pixabay.com)

На більшій частині України очікуються невеликі дощі

Погода в Україні у вівторок, 17 вересня, буде прохолодною з можливими опадами майже на всій території України, вдень очікується до +18. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За прогнозом синоптика, в Україні очікується прихід потужного циклону. Очікуються невеликі дощі у західних, центральних і східних областях, а також місцями на півдні, крім Криму та півдня Одеської області. На півночі України збережеться суха погода. Температура повітря знизиться. Вдень очікується +13+18 градусів, на півдні і південному сході - +19+25. Вночі прогнозується +6+12, на півдні - до +15. Вітер очікується північно-західний помірний, часом сильний.

У Києві 17 вересня опадів не прогнозується, але відчутно знизиться температура повітря - до +18 вдень. Очікується поривчастий західний вітер.

В Україні завтра похолодає до +18

В Україні завтра похолодає до +18

Нагадаємо, раніше в Українському Гідрометцентрі попередили про погіршення погоди в другій половині вересня і прихід заморозків у центральні області та Карпати. Заморозки можливі у гірських районах, а також місцями в Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях.

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