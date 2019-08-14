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В Україні завтра похолодає

Новини » Суспільство    14.08.2019 - 11:32
В Україні завтра похолодає
Ілюстративне фото (Matt Cardy/Getty Images)

У західних областях суттєво похолодає, температура повітря впаде до +18+23

Погода в Україні 15 серпня суттєво погіршиться у північних, центральних і Одеській областях, де буде штормовий вітер. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Крім того, у західних областях та Вінницькій області очікуються дощі, грози, можливі сильні зливи, шквал та град. Натомість, на півдні, сході та в центрі буде спекотно.

"Короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях, можливі, локально, град та шквали. Вологість може дотягнути до Півночі, проте значно слабше, ймовірніше в Житомирській області. На решті території України - суха погода та висока пожежна небезпека", - написала вона.

В Україні завтра похолодаєФото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

Температура повітря вдень у південній частині, на сході та в більшості центральних областей передбачається +30+34. У західних областях суттєво похолодає, температура повітря впаде до +18+23.

"А ось на Півночі - повна демократія: у четвер у Житомирській області +20+23 градуси, у Київській області +23+25 градусів, у Чернігівській області +25+27 градусів, у Сумській області +26+31 градус", - пише Діденко.

Нагадаємо, синоптики Українського гідрометцентра повідомляли, що погода в Україні 14 серпня різко погіршиться, на заході та півночі країни очікуються дощі, грози та сильний вітер. У Києві також можливі дощі та грози сьогодні.

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