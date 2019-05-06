В Украине завтра ожидаются дожди с грозами

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вторник будет особенно мощным и синоптических не комфортным на западе страны

Во вторник, 7 мая, погода в Украине будет дождливая с грозами. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Как сообщает синоптик, в Украину приближается циклон.

Вторник будет особенно мощным и синоптических не комфортным на западе страны - сильные дожди, возможен мокрый снег и похолодание. На остальной территории, хотя и немного теплее, но с дождями.

На востоке - будет сухо и тепло, до +25 градусов.

"Киевляне! Напоминаю - завтра дождь, местами гроза, +18, но уже в среду похолодает. Весна - девушка серьезная", - пишет синоптик.

Напомним, как сообщает Укргидрометцентр, 7 мая в Украине погода ухудшится, в некоторых регионах страны ожидаются дожди и грозы. В западных областях днем местами и в северных, и центральных областях ожидаются сильные дожди.

Кроме того, ранее Наталья Диденко сообщала, что 7 мая циклон Xerxes принесет в Украину очередную порцию дождей. Синоптик отметила, что температура воздуха продемонстрирует невероятный контраст. Синоптик также предупредила, что в Киеве вторник будет с дождями и порывистым ветром. Температура воздуха в столице ближайшей ночью +10 +12 градусов, завтра днем ​​+15 + 17 градусов.