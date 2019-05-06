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В Україні завтра очікуються дощі з грозами

Новини » Суспільство    06.05.2019 - 22:07
В Україні завтра очікуються дощі з грозами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вівторок буде особливо потужним і синоптичних не комфортним на заході країни

У вівторок, 7 травня, погода в Україні буде дощова з грозами. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляє синоптик, до України наближається циклон.

Вівторок буде особливо потужним і синоптичних не комфортним на заході країни - сильні дощі, можливий мокрий сніг і похолодання. На решті території, хоча і трохи тепліше, але з дощами.

На сході буде сухо і тепло, до +25 градусів.

"Кияни! Нагадую - завтра дощ, місцями гроза, +18, але вже в середу похолодає. Весна - дівчина серйозна", - пише синоптик.

Нагадаємо, як повідомляє Укргідрометцентр, 7 травня в Україні погода погіршиться, в деяких регіонах країни очікуються дощі та грози. У західних областях вдень місцями і в північних і центральних областях очікуються сильні дощі.

Крім того, раніше Наталія Діденко повідомляла, що 7 травня циклон Xerxes принесе в Україну чергову порцію дощів. Синоптик зазначила, що температура повітря продемонструє неймовірний контраст. Синоптик також попередила, що в Києві вівторок буде з дощами і поривчастим вітром. Температура повітря в столиці найближчої вночі +10 +12 градусів, завтра вдень +15 + 17 градусів.

Завтра в Україні очікуються дощі з грозами В Україну повертаються дощі та грози
Новини України ГідрометцентрНаталья Диденко
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