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В Украине завтра ожидаются дожди

Новости » Происшествия     04.11.2019 - 13:26
В Украине завтра ожидаются дожди
Иллюстративное фото (GettyImages)

Однако температура воздуха будет достаточно высокой

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что погода в Украине во вторник, 5 ноября, может ухудшиться из-за осадков в некоторых регионах. Об этом она написала в своем Facebook.

Она отметила, что во вторник через нашу территорию будет проходить атмосферный фронт.

В Украине завтра ожидаются дожди

"5 ноября через нашу территорию будет проходить атмосферный фронт - посол сразу трех циклонов Zend, Benedikt и Arne. Поэтому с ночи до ночи будут проходить периодические дожди: сначала, ночью и утром в западных и северных областях, дальше до нашего востока. Завтра днем дожди наиболее вероятны вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон, осадки будут колебаться слева и справа от этого участка", - написала синоптик.

Диденко добавила, что также днем ​​дожди пройдут на Закарпатье, а на остальной территории Украины - без существенных осадков.

"Ветер юго-западного направления, теплый, порывистый, до сильного. Температура воздуха, как в апреле - +14 +20 градусов, на западе и востоке +11 +16 градусов. В Киеве дождь более вероятен ночью, завтра днем ​​- без существенных осадков. Ветер в столице также еще будет порывистым, с юго-запада. Температура воздуха ночью +11 +13, днем ​​около +15 градусов", - сообщила она.

Напомним, по словам Диденко, погода в Украине с 7 ноября местами ухудшится, ведь в некоторых регионах ожидается похолодание. В частности, похолодание следует ожидать лишь на западе и севере Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, 1 ноября Диденко прогнозировала, что погода в Украине на этой неделе существенно улучшится, ожидается рост температуры воздуха до +20 градусов. По прогнозу синоптика, в середине недели в западных и южных областях Украины возможно значительное повышение температуры.

Добавим также, согласно данным Украинского гидрометцентра, погода в Украине на этой неделе будет дождливой и облачной, однако ожидается потепление до +18... + 21.

Синоптик рассказала, когда в Украине ожидается похолодание В Украине ожидается сильный ветер
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