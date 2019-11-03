На следующей неделе в Украине будет дождливая и облачная погода

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха продолжит расти

Погода в Украине на следующей неделе будет дождливой и облачной, однако ожидается потепление до +18...+21. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

4 ноября

По прогнозу украинских синоптиков, неделя в Украине начнется с дождей в западных областях, на остальной территории будет сухо. Температура воздуха в центральных, северных и западных областях будет колебаться от +14 до +17 градусов, на юге ожидается от +16 до +18. Прохладно будет в восточных областях, там прогнозируется от +10 до +12. Ночью термометры в среднем покажут от +6 до +10, лишь на востоке возможны заморозки до -1.

5 ноября

Во вторник, дожди перейдут на центральные, южные, восточные и северные области. На западе осадки возможны лишь в Закарпатской области. Днем температура воздуха на востоке будет колебаться от +12 до +14, на остальной территории термометры покажут от +14 до +18. В южных областях днем до +19. Ночью столбики термометров покажут от +6 до +10, на юге до +13.

6 ноября

В среду осадки вновь вернутся в западные области. Кроме того, в северных областях ожидается облачная погода. Температура воздуха днем будет колебаться от +13 до +18, в Херсонской области днем до +21. Ночью температура воздуха снизится до +4...+9 градусов, в южных областях ночью до +11...+13.

7 ноября

В среду дожди прогнозируются в западных и северных областях. На остальной территории будет сухо, но облачно. Температура воздуха днем на западе и севере поднимется не выше +10..+12 градусов, на остальной территории днем до +15...+18. В южных областях днем до +21. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +5...+8 градусов, лишь на юге до +13.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, что завтра, 4 ноября, в Украине потеплеет до +20 градусов. В восточных областях будет прохладнее, днем до +13. В Киеве завтра температура воздуха вырастет до +17 градусов. Местами возможен дождь.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в воскресенье, 3 ноября, в Украине из-за сильных порывов ветра было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.