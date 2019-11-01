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На следующей неделе в Украине потеплеет до +20

Новости » Общество     01.11.2019 - 11:36
На следующей неделе в Украине потеплеет до +20
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Потепление ожидается на западе и юге

Погода в Украине на следующей неделе существенно улучшится, ожидается рост температуры воздуха до +20 градусов. Об этом на странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По прогнозу синоптика, в середине следующей недели в западных и южных областях Украины возможно значительное повышение температуры. Ожидается, что температура воздуха вырастет то +20 градусов.

"В воскресенье и на следующей неделе тепло в Украину повалит мощно, во вторник-среду на юге и западе, вероятно, до +20 градусов", - написала Диденко.

На выходных в Украине ожидается потепление

Напомним, ранее Диденко рассказала, какой будет погода в Украине на выходных 2-3 ноября. Синоптик сообщила, что на выходных стоит ожидать потепление, однако на западе возможны осадки. Также на выходных местами прогнозируется сильный ветер, который будет усиливаться до штормового.

Кроме того, украинские синоптики прогнозировали, что в пятницу, 1 ноября, ночью в Украине возможно похолодание до -8 градусов. Днем самая низкая температура будет на востоке, там термометры покажут от +2 до +5. На остальной территории страны днем от +6 до +8 градусов.

Завтра в Украине температура ночью опустится до -10 Синоптики дали прогноз на начало ноября
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