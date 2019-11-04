В Україні завтра очікуються дощі

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Однак температура повітря буде достатньо високою

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що погода в Україні у вівторок, 5 листопада, може погіршитися через опади у деяких регіонах. Про це вона написала у своєму Facebook.

Вона зазначила, що у вівторок через нашу територію проходитиме атмосферний фронт.

"5-го листопада через нашу територію проходитиме атмосферний фронт - посол одразу трьох циклонів Zend, Benedikt та Arne. Тому з ночі до ночі проходитимуть періодичні дощі: спочатку, вночі та вранці у західних та північних областях, далі аж до нашого сходу. Завтра удень дощі найбільш ймовірні вздовж смуги Суми-Полтава-Херсон, опади будуть коливатися ліворуч та праворуч від цієї ділянки", - написала синоптик.

Діденко додала, що також вдень дощі пройдуть на Закарпатті, а на решті території України - без істотних опадів.

"Вітер південно-західного напрямку, теплий, поривчастий, до сильного. Температура повітря, як у квітні - +14 +20 градусів, на заході та сході +11 +16 градусів. У Києві дощ більш ймовірний вночі, завтра вдень - без істотних опадів. Вітер у столиці також ще буде рвучким, з південного заходу. Температура повітря вночі +11 +13, вдень близько +15 градусів", - поінформувала вона.

Нагадаємо, за словами Діденко, погода в Україні з 7 листопада місцями погіршиться, адже в деяких регіонах очікується похолодання. Зокрема, похолодання слід очікувати лише на заході та півночі України.

Як писало РБК-Україна раніше, 1 листопада Діденко прогнозувала, що погода в Україні на цьому тижні істотно покращиться, очікується зростання температури повітря до +20 градусів. За прогнозом синоптика, в середині тижня в західних і південних областях України можливе значне підвищення температури.

Додамо також, відповідно до даних Українського гідрометцентру, погода в Україні на цьому тижні буде дощовою і хмарною, проте очікується потепління до +18... + 21.