В Украине завтра ожидаются дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Карпатах ожидаются заморозки

Погода в Украине завтра, 20 сентября, будет дождливой, температура воздуха +19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

Как сообщается, 20 сентября ночью местами в западных и Одесской областях, а днем ​​в Украине, кроме крайнего запада и Приазовья, ожидается небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с.

Температура воздуха ночью составит +3 +8, на побережье морей до +10 градусов. Днем столбики термометров прогреются до ​+​11 +16, на Закарпатье и юге страны до +19 градусов.

В Карпатах будет без существенных осадков. Ночью ожидаются заморозки 0 +2, а температура воздуха днем составит + ​1 +5 градусов.

Напомним, ранее в Украинском Гидрометцентре сообщили об ухудшении погодных условий во второй половине сентября и приход заморозков в центральные области и Карпаты. Заморозки ожидаются в горных районах, а также местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на 20 сентября и сообщила, что в Украине будет прохладно с возможными осадками почти на всей территории страны. Также она отметила, что ночь на субботу почти на всей территории страны местами возможны заморозки 0 +3 градуса.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до 0 +3 градусов (I уровень опасности).