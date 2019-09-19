ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине завтра ожидаются дожди

Новости » Общество    19.09.2019 - 18:55
В Украине завтра ожидаются дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Карпатах ожидаются заморозки

Погода в Украине завтра, 20 сентября, будет дождливой, температура воздуха +19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

Как сообщается, 20 сентября ночью местами в западных и Одесской областях, а днем ​​в Украине, кроме крайнего запада и Приазовья, ожидается небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с.

Температура воздуха ночью составит +3 +8, на побережье морей до +10 градусов. Днем столбики термометров прогреются до ​+​11 +16, на Закарпатье и юге страны до +19 градусов.

В Карпатах будет без существенных осадков. Ночью ожидаются заморозки 0 +2, а температура воздуха днем составит + ​1 +5 градусов.

В Украине завтра ожидаются дождиНапомним, ранее в Украинском Гидрометцентре сообщили об ухудшении погодных условий во второй половине сентября и приход заморозков в центральные области и Карпаты. Заморозки ожидаются в горных районах, а также местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на 20 сентября и сообщила, что в Украине будет прохладно с возможными осадками почти на всей территории страны. Также она отметила, что ночь на субботу почти на всей территории страны местами возможны заморозки 0 +3 градуса.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до 0 +3 градусов (I уровень опасности).

В Украине ожидается ухудшение погодных условий В Украине завтра ожидаются первые заморозки
Новости Украины ГидрометцентрПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь