В Україні завтра очікуються дощі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Карпатах очікуються заморозки

Погода в Україні завтра, 20 вересня, буде дощовою, температура повітря +19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського Гідрометцентру у Facebook.

Як повідомляється, 20 вересня вночі місцями у західних та Одеській областях, а вдень в Україні, крім крайнього заходу Приазов'я, очікується невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +3 +8, на узбережжі морів до +10 градусів. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +11 +16, на Закарпатті та півдні країни до +19 градусів.

У Карпатах без істотних опадів. Вночі очікуються заморозки 0 +2, а температура повітря вдень становитиме + 1 +5 градусів.

Нагадаємо, раніше в Українському Гідрометцентрі повідомили про погіршення погодних умов у другій половині вересня і прихід заморозків у центральні області та Карпати. Заморозки очікуються в гірських районах, а також місцями в Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях.

У свою чергу, синоптик Наталя Діденко дала прогноз погоди на 20 вересня і повідомила, що в Україні буде прохолодно з можливими опадами майже на всій території країни. Також вона зазначила, що ніч на суботу майже на всій території країни місцями можливі заморозки 0 +3 градуси.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні очікується погіршення погодних умов. Вночі 21 вересня в Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту очікуються заморозки. Температура повітря опуститься до 0 +3 градусів (I рівень небезпеки).