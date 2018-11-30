В Украине завтра ожидается ухудшение погодных условий

Иллюстративное фото (facebook.com/Odessavfoto)

В Украине ожидаются снегопады, в Карпатах - до 20 градусов мороза

В Украине завтра, 1 декабря 2018 года, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, 1 декабря в Украине, кроме западных областей, ожидается ухудшение погодных условий. В частности, завтра в Украине ожидается умеренный снег, а в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, днем и в Харьковской областях местами сильный снег; в течение дня на Приазовье мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега.

"На дорогах страны гололедица. Ветер восточный с переходом на Правобережье на западный, 5-10 м/с, ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы 15-20 м/с, метели. Температура ночью 4-9 градусов мороза, на западе страны 11-16 градусов мороза, в Карпатах до 20 градусов мороза; днем 2-7 градусов мороза, на Приазовье около 0", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах по состоянию на утро 30 ноября 2018 года местами высота снежного покрова составляет 33 см.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве сегодня, 30 ноября, местами на дорогах ожидается гололедица.