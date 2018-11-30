В Україні завтра очікується погіршення погодних умов

Ілюстративне фото (facebook.com/Odessavfoto)

В Україні очікуються снігопади, у Карпатах - до 20 градусів морозу

В Україні завтра, 1 грудня 2018 року, очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, 1 грудня в Україні, крім західних областей, очікується погіршення погодних умов. Зокрема, завтра в Україні очікується помірний сніг, а в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, вдень і в Харківській областях місцями сильний сніг; протягом дня у Приазов'ї мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу.

"На дорогах країни ожеледиця. Вітер східний з переходом на Правобережжі на західний, 5-10 м/с, вночі у східних, Запорізькій та Херсонській областях пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура вночі 4-9 градусів морозу, на заході країни 11-16 градусів морозу, в Карпатах до 20 градусів морозу; вдень 2-7 градусів морозу, у Приазов'ї близько 0", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах станом на ранок 30 листопада 2018 року місцями висота снігового покриву становить 33 см.

Крім того, повідомлялося, що у Києві сьогодні, 30 листопада, місцями на дорогах очікується ожеледиця.