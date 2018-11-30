В Карпатах высота снежного покрова достигает 33 см

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Температура воздуха в Карпатах достигает -20 градусов мороза

В Карпатах по состоянию на утро 30 ноября 2018 года местами высота снежного покрова составляет 33 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на восемь часов утра на Сл Пожежевская температура воздуха составила -11,8 градусов, ветер юго-западный 4 м/с, порывы 6 м/с, высота снежного покрова составляет 26-33 см.

Также синоптики сообщили, что на Сл Плай температура воздуха утром составила -10,3 градусов, ветер юго-восточный 2 м/с, порывы 4 м/с, высота снежного покрова составляет 4 см, снег свежий, пиловидний.

На Драгобрате температура воздуха достигает -20,7 градусов, высота снежного покрова составляет 33 см.

Напомним, ранее сообщалось, что в южных и восточных областях Украины 30 ноября и 1 декабря ожидаются сильный ветер и снегопады, в Приазовье возможны метели.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве сегодня, 30 ноября, местами на дорогах ожидается гололедица.