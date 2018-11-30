Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве

Иллюстративное фото (УНИАН)

В столице сегодня местами гололедица на дорогах

В Киеве сегодня, 30 ноября, местами на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что на дорогах Киева сегодня местами гололедица. В столице также ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура воздуха от -5 до -7.

Также для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций жителей и гостей города призывают быть осторожными, а водителям советуют:

соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Напомним, ранее сообщалось об ухудшении погоды на юге и востоке Украины. В этих регионах ожидаются снегопады и сильный ветер.

Отметим, по прогнозам синоптиков, настоящая зима в Украину придет не раньше 16 января 2019 года.