Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве

В столице сегодня местами гололедица на дорогах
В Киеве сегодня, 30 ноября, местами на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Сообщается, что на дорогах Киева сегодня местами гололедица. В столице также ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура воздуха от -5 до -7.
Также для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций жителей и гостей города призывают быть осторожными, а водителям советуют:
Напомним, ранее сообщалось об ухудшении погоды на юге и востоке Украины. В этих регионах ожидаются снегопады и сильный ветер.
Отметим, по прогнозам синоптиков, настоящая зима в Украину придет не раньше 16 января 2019 года.