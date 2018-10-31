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В Украине завтра ожидается туман, температура до +23

Новости » Общество    31.10.2018 - 17:29
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Украине существенных осадков не ожидается

В Украине завтра, 1 ноября 2018 года, местами ожидается туман, на Закарпатье столбики термометра поднимутся до +23 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, завтра в Украине существенных осадков не ожидается. Вместе с тем, ночью и утром на Правобережье местами ожидается туман, из-за чего видимость на дорогах будет затруднена.

"Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9 тепла, на побережье морей до 13, в восточных областях от 3 тепла до 2 мороза, днем 10-15 тепла, в западных областях, Крыму и на юге Одесской области местами 16-19, на Закарпатье 20-23", - говорится в сообщении.

В Украине завтра ожидается туман, температура до +23

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине до 5 ноября сохранится высокая, местами чрезвычайная, пожарная опасность.

Добавим, также сообщалось, что в Киеве в ночь на 30 октября 2018 года был установлен очередной температурный рекорд осени - температура не опустилась ниже +12,2 градусов.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине В Киеве сегодня туман и плохая видимость на дорогах
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