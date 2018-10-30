В Киеве зарегистрировали новый температурный рекорд октября

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Такие показатели температуры в Киеве в последний раз наблюдались 137 лет назад

В Киеве в ночь на 30 октября 2018 года было ставновлено очередной темпертарурний рекорд осени. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что температура не опустилась ниже +12,2 градусов - в последний раз такие температурные показатели наблюдались в столице 137 лет назад.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского температура ночью 30 октября в Киеве, второй раз за 137 лет, не опустила столбик ниже +12,2, то есть повторила прошлое рекордное значение для этой эпохи 2013 года. Несмотря на высокий температурный фон, нынешний октябрь оказалось одним из самых теплых за 137 лет", - отметили в обсерватории.

Напомним, 5 сентября в Киеве был зафиксирован первый температурный рекорд осени. Последний раз подобный температурный режим был зафиксирован более 100 лет назад, в 1881 году.