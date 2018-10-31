В Україні завтра очікується туман, температура до +23

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Україні істотних опадів не очікується

В Україні завтра, 1 листопада 2018 року, місцями очікується туман, на Закарпатті стовпчики термометру піднімуться до +23 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, завтра в Україні істотних опадів не очікується. Разом з тим, вночі та вранці на Правобережжі місцями очікується туман, через що видимість на дорогах буде погіршено.

"Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9 тепла, на узбережжі морів до 13, у східних областях від 3 тепла до 2 морозу; вдень 10-15 тепла, в західних областях, Криму та на півдні Одеської області місцями 16-19, на Закарпатті 20-23", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні до 5 листопада утримається висока, місцями надзвичайна, пожежна небезпека.

Додамо, також повідомлялося, що у Києві в ніч на 30 жовтня 2018 року було вставновлено черговий температурний рекорд осені - температура не опустилася нижче +12,2 градусів.