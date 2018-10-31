ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В Україні завтра очікується туман, температура до +23

Новини » Суспільство    31.10.2018 - 17:29
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Україні істотних опадів не очікується

В Україні завтра, 1 листопада 2018 року, місцями очікується туман, на Закарпатті стовпчики термометру піднімуться до +23 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, завтра в Україні істотних опадів не очікується. Разом з тим, вночі та вранці на Правобережжі місцями очікується туман, через що видимість на дорогах буде погіршено.

"Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9 тепла, на узбережжі морів до 13, у східних областях від 3 тепла до 2 морозу; вдень 10-15 тепла, в західних областях, Криму та на півдні Одеської області місцями 16-19, на Закарпатті 20-23", - йдеться у повідомленні.

В Україні завтра очікується туман, температура до +23

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні до 5 листопада утримається висока, місцями надзвичайна, пожежна небезпека.

Додамо, також повідомлялося, що у Києві в ніч на 30 жовтня 2018 року було вставновлено черговий температурний рекорд осені - температура не опустилася нижче +12,2 градусів.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну  небезпеку в Україні В Києві сьогодні туман і погана видимість на дорогах
Новини України ГідрометцентрТуман
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся