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В Украине до 5 ноября сохранится высокая пожарная опасность

Новости » Общество    31.10.2018 - 13:51
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

С 1 по 5 ноября в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность

В Украине до 5 ноября 2018 года сохранится высокая, местами чрезвычайная, пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня, 31 октября чрезвычайная пожароопасность сохранится в южных, Кировоградской, Винницкой и большинстве районов восточных, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Сумской областей.

Кроме того, с 1 по 5 ноября чрезвычайная пожарная опасность будет преобладать в южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Киевской, Сумской и Хмельницкой областях, а в Ивано-Франковской области ожидается высокий уровень пожарной опасности.

Также отмечается, что до 5 ноября чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится и в Киевской области.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 31 октября 2018 года, на всей территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем от +10 до +20.

Добавим, также сообщалось, что в Киеве и области сегодня, 31 октября, ожидается туман, видимость на дорогах составит от 200 до 500 метров.

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Новости Украины ГСЧСпожарная опасность
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