В Украине завтра ожидается дождь и мокрый снег

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На дорогах Украины 15 ноября местами ожидается гололедица

В Украине завтра, 15 ноября 2018 года, ожидается дождь и мокрый снег, на дорогах - гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра в Facebook.

По информации украинских синоптиков, 15 ноября в Украине ночью, кроме восточной части, днем на Правобережье, в Крыму и на Приазовье ожидается небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории страны осадков не ожидается.

Кроме того, на западе, севере и в центре страны на дорогах ожидается гололедица.

"Ветер юго-восточный и восточный, 7-12 м/с, на Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.Температура в западных областях и Крыму ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла; на остальной территории в течение суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла (в восточных областях ночью 2-7 градусов мороза)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Киеве выпал первый снег. Из-за снегопада в столице зафиксировано 294 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от поездок на большие расстояния.