В Україні завтра очікується дощ та мокрий сніг

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На дорогах України 15 листопада місцями очікується ожеледиця

В Україні завтра, 15 листопада 2018 року, очікується дощ та мокрий сніг, на дорогах - ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентру у Facebook.

За інформацією українських синоптиків, 15 листопада в Україні вночі, крім східної частини, вдень на Правобережжі, в Криму і на Приазов'ї очікується невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території країни опадів не очікується.

Крім того, на заході, півночі та у центрі країни на дорогах очікується ожеледиця.

"Вітер південно-східний та східний, 7-12 м/с, у Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях та Криму вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла; на решті території протягом доби від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла (у східних областях вночі 2-7 градусів морозу)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Києві випав перший сніг. Через снігопад у столиці зафіксовано 294 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху та утриматися від поїздок на великі відстані.