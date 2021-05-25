В Украине завтра ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности: в каких областях

Завтра в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Однако это касается не всей территории страны, а некоторых областей.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, 26 мая в большинстве районов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Тернопольской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
II степень пожарной опасности означает, что погодные условия несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять законопроект, обязывающий государственную службу по чрезвычайным ситуациям отправлять гражданам аварийные оповещения.
Напомним, климатологи зафиксировали приход в Киев метеорологического лета.