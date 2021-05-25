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В Україні завтра очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки: в яких областях

Автор: Инна Собора

Завтра в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Однак це стосується не всієї території країни, а деякиї областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, 26 травня у більшості районів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької та Тернопільської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

II ступінь пожежної небезпеки означає, що погодні умови несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів пропонує Верховній раді ухвалити законопроект, який зобов'язує Державну службу з надзвичайних ситуацій надсилати громадянам аварійні оповіщення.

Нагадаємо, кліматологи зафіксували прихід до Києва метеорологічного літа.

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