В Украине завтра ожидается до -8 градусов мороза

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В большей части Украины ожидается небольшой снег

В Украине завтра, 14 января, ожидается до -8 градусов мороза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра в Facebook.

Синоптики сообщают, что 14 января на большей части территории Украины ожидается небольшой снег. На западе и юге с дождем, ночью в Карпатах и на Закарпатье будут значительные осадки.

Также сообщается, что на дорогах возможна гололедица. Кроме того, ветер юго-западный, днем в западной части 7-12 м/c, порывы 15-20 м/сек. На высокогорье Карпат 25-30 м/с и метели.

"Температура ночью 3 - 8 градусов, в западных областях 0 - 5 градусов мороза; днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южной части 1 - 6 градусов тепла, сообщают синоптики.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе из-за непогоды образовались заторы из грузовиков. Командование ЭТУ "Север" и О'объединенных сил призывает без необходимости не выезжать собственными транспортными средствами, однако несмотря на то, что трассы для движения транспорта открыты, спасатели не советуют выезжать без крайней необходимости.