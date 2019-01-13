ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Украине завтра ожидается до -8 градусов мороза

Новости » Общество    13.01.2019 - 16:09
В Украине завтра ожидается до -8 градусов мороза
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В большей части Украины ожидается небольшой снег

В Украине завтра, 14 января, ожидается до -8 градусов мороза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра в Facebook.

Синоптики сообщают, что 14 января на большей части территории Украины ожидается небольшой снег. На западе и юге с дождем, ночью в Карпатах и на Закарпатье будут значительные осадки.

Также сообщается, что на дорогах возможна гололедица. Кроме того, ветер юго-западный, днем в западной части 7-12 м/c, порывы 15-20 м/сек. На высокогорье Карпат 25-30 м/с и метели.

"Температура ночью 3 - 8 градусов, в западных областях 0 - 5 градусов мороза; днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южной части 1 - 6 градусов тепла, сообщают синоптики.

В Украине завтра ожидается до -8 градусов мороза

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе из-за непогоды образовались заторы из грузовиков. Командование ЭТУ "Север" и О'объединенных сил призывает без необходимости не выезжать собственными транспортными средствами, однако несмотря на то, что трассы для движения транспорта открыты, спасатели не советуют выезжать без крайней необходимости.

 

Погода на сегодня: на западе Украины снег, днем до -3 В Николаевской обл. сняли ограничения на движение грузовиков и маршруток
Новости Украины Гидрометцентрснег
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь