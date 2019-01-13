В Україні завтра очікується до -8 градусів морозу

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

В більшій частині України очікується невеликий сніг

В Україні завтра, 14 січня, очікується до -8 градусів морозу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентру у Facebook.

Синоптики повідомляють, що 14 січня на більшій частині території України очікується невеликий сніг. На заході та півдні з дощем, вночі в Карпатах та на Закарпатті будуть значні опади.

Також повідомляється, що на дорогах можлива ожеледиця. Окрім того, вітер південний, вдень у західній частині 7-12 м/c, пориви 15-20 м/с. На високогір’ї Карпат 25-30 м/с та хуртовини.

"Температура вночі 3 - 8 градусів, у західних областях 0 - 5 градусів морозу; вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південній частині 1 - 6 градусів тепла", повідомляють синоптики.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі через негоду утворилися затори з вантажівок. Командування ОТУ "Північ" і Об'єднаних сил закликає без необхідності не виїжджати власними транспортними засобами, однак незважаючи на те, що траси для руху транспорту відкриті, рятувальники не радять виїжджати без крайньої необхідності.