На Донбасі через негоду утворилися затори з вантажівок

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В ООС закликають без необхідності не виїжджати власними транспортними засобами

У Донецькій області у зв'язку з ускладненням погодних умов на трасах утворюються пробки з вантажівок і легкових автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що сьогодні військова техніка територіального управління "Північ" допомогла звільнити зі снігового полону близько шести вантажівок, які стали заручниками негоди.

Командування ОТУ "Північ" і Об'єднаних сил закликає без необхідності не виїжджати власними транспортними засобами. Однак незважаючи на те, що траси для руху транспорту відкриті, рятувальники не радять виїжджати без крайньої необхідності.

Нагадаємо, станом на ранок 13 січня в Україні проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений, заторів не зафіксовано.

Стан покриття на дорогах державного значення в областях, де йде сніг, місцями засніжений. У Донецькій області місцями снігові перемети, у Закарпатті ожеледиця, в інших областях місцями мокрий стан покриття доріг. Крім того, у всіх областях виконуються роботи по розчищенню проїжджої частини доріг від снігу, здійснюється обробка.