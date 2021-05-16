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В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине на понедельник, 17 мая, объявили штормовое предупреждение. Синоптики рассказали, где завтра ухудшится погода в Украине.

Об этом говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, завтра по всей территории страны ожидаются грозы. Днем в южных и центральных областях местами возможны град и шквалы ветра до 20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

Штормовое предупреждение на завтра объявили и в Киеве и Киевской области. Там в понедельник прогнозируются грозы.

Напомним, украинские синоптики дали прогноз погоды на начало недели. С понедельника Украину накроют дожди с грозами. Лишь ближе к выходным сухая погода вернется в восточные области.

Как писало РБК-Украина, резкое изменение погодной ситуации в Украине связано с приходом циклона.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца мая.

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