В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

В Украине на понедельник, 17 мая, объявили штормовое предупреждение. Синоптики рассказали, где завтра ухудшится погода в Украине .

Об этом говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям .

По данным украинских синоптиков, завтра по всей территории страны ожидаются грозы. Днем в южных и центральных областях местами возможны град и шквалы ветра до 20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

Штормовое предупреждение на завтра объявили и в Киеве и Киевской области. Там в понедельник прогнозируются грозы.