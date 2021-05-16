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Тепло до +29 и дожди: прогноз погоды в Украине на воскресенье

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Воскресенье 16 мая 2021 10:00
Тепло до +29 и дожди: прогноз погоды в Украине на воскресенье Фото: в Украине сегодня тепло и дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

На большинстве территории Украины ожидается теплая погода. Несколько прохладнее будет в западных областях, там будет дождливо.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Погода по Украине

В северных, центральных и восточных областях ожидается теплая и солнечная погода. Температура повысится до + 25-29 градусов. Ночью прогнозируют до +10-13 градусов.

В западных областях будет несколько прохладнее, температура поднимется до +19-21 градусов. Там будут идти дожди в течение дня. Ночью отметка термометра опустится до + 6-10 градусов.

Тепло до +29 и дожди: прогноз погоды в Украине на воскресенье

Погода в Киеве

Сегодня в Киеве осадков не прогнозируют. Температура повысится до +25 градусов днем, а ночью - опустится до +11.

Ветер ожидается юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Тепло до +29 и дожди: прогноз погоды в Украине на воскресенье

Ранее сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет удерживаться в течение 14-16 мая.

РБК-Украина писало, что синоптики прогнозируют неустойчивую погоду на выходные. Местами ожидаются похолодание и кратковременные дожди с грозами.

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