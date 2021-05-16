В Україні на завтра оголосили штормове попередження

В Україні на понеділок, 17 травня, оголосили штормове попередження. Синоптики розповіли, де завтра погіршиться погода в Україні .

Про це йдеться на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій .

За даними українських синоптиків, завтра по всій території країни очікуються грози. Вдень у південних та центральних областях місцями можливі град та шквали вітру до 20 метрів на секунду. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Штормове попередження на завтра оголосили і у Києві та Київській області. Там у понеділок прогнозуються грози.