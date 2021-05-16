Накроют дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на начало недели

Неделя в Украине начнется ливнями с грозами во всех областях. Дождевая погода в Украине будет держаться в течение первых дней недели.

Дожди прогнозируют в понедельник, вторник, среду и четверг. Погодная ситуация будет неизменной на всей территории Украины: почти регионы будут заливать дожди, только на востоке в четверг будет сухо.

В понедельник, 17 мая, температура воздуха в Украине будет колебаться от +17 на западе до +29 на востоке. Однако ближе к четвергу в стране станет прохладнее, ожидается от +13 в западных областях до +23 в восточных.

Ночная температура воздуха в течение недели будет колебаться по регионам от +6 до +16.

Фото: прогноз погоды в Украине на 17-20 мая (meteo.gov.ua)