Накроют дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на начало недели
Неделя в Украине начнется ливнями с грозами во всех областях. Дождевая погода в Украине будет держаться в течение первых дней недели.
Дожди прогнозируют в понедельник, вторник, среду и четверг. Погодная ситуация будет неизменной на всей территории Украины: почти регионы будут заливать дожди, только на востоке в четверг будет сухо.
В понедельник, 17 мая, температура воздуха в Украине будет колебаться от +17 на западе до +29 на востоке. Однако ближе к четвергу в стране станет прохладнее, ожидается от +13 в западных областях до +23 в восточных.
Ночная температура воздуха в течение недели будет колебаться по регионам от +6 до +16.
Фото: прогноз погоды в Украине на 17-20 мая (meteo.gov.ua)
Напомним, как объясняют синоптики, резкое изменение погодной ситуации в Украине связано с приходом циклона. Циклон принесет в страну дожди и похолодание.
Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца мая. Ожидаются температурные "качели" с похолоданием в определенные дни.