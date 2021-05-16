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Накроют дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на начало недели

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Украина, Воскресенье 16 мая 2021 13:57
Накроют дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на начало недели Фото: Украина накроет дождями с грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Неделя в Украине начнется ливнями с грозами во всех областях. Дождевая погода в Украине будет держаться в течение первых дней недели.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Дожди прогнозируют в понедельник, вторник, среду и четверг. Погодная ситуация будет неизменной на всей территории Украины: почти регионы будут заливать дожди, только на востоке в четверг будет сухо.

В понедельник, 17 мая, температура воздуха в Украине будет колебаться от +17 на западе до +29 на востоке. Однако ближе к четвергу в стране станет прохладнее, ожидается от +13 в западных областях до +23 в восточных.

Ночная температура воздуха в течение недели будет колебаться по регионам от +6 до +16.

Фото: прогноз погоды в Украине на 17-20 мая (meteo.gov.ua)

Напомним, как объясняют синоптики, резкое изменение погодной ситуации в Украине связано с приходом циклона. Циклон принесет в страну дожди и похолодание.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца мая. Ожидаются температурные "качели" с похолоданием в определенные дни.

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