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В Украине завтра будет туман

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине завтра утром будет туман. Ухудшение погоды будет в западных и центральных областях.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Завтра ночью и утром на Правобережье туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Напомним, в Украине завтра ожидается морозная погода. Ночью в стране ожидает до -3 градусов мороза.

Отметим, что Украину в ближайшее время окутает туманом и холодом, который принесет новый антициклон.

Также синоптики прогнозировали, что нынешняя зима в Киеве будет похожа на прошлогоднюю. Новый зимний сезон в столице будет бесснежным и теплым.

Ранее РБК-Украина писало, что в ноябре в стране будут резкие перепады температуры. Среднемесячная амплитуда может составить 48 градусов - от +24 до -24 градусов. При этом ноябрь будет холодным, дождливым и мрачным.

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