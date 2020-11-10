В Україні завтра буде туман

В Україні завтра зранку буде туман. Погіршення погоди буде в західних та центральних областях.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Завтра вночі та вранці на Правобережжі туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Нагадаємо, в Україні завтра очікується морозна погода. Вночі в країні очікує до -3 градусів морозу.

Зазначимо, Україну найближчим часом огорне туманом і холодом, який принесе новий антициклон.

Також синоптики прогнозували, що нинішня зима в Києві буде схожа на минулорічну. Новий зимовий сезон в столиці буде безсніжних і теплим.

Раніше РБК-Україна писало, що в листопаді в країні будуть різкі перепади температури. Середньомісячна амплітуда може скласти 48 градусів - від +24 до -24 градусів. При цьому листопад буде холодним, дощовим і похмурим.