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В Украину идут морозы, завтра до -3 градусов

Украина, Вторник 10 ноября 2020 12:28
В Украину идут морозы, завтра до -3 градусов
Фото: человек в шапке и шарфе (pixabay.com)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине завтра ожидается морозная погода. Ночью в стране ожидает до -3 градусов мороза.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток в Украине будет без осадков. Завтра, 11 ноября, ночью и утром ожидается туман.

Температура воздуха ночью будет от +3 до -3 градусов, днем +2+8 тепла. На Закарпатье и Одесской области ночью +1+6, днем +5+10 градусов.

Напомним, сегодня, 10 ноября, в Украине будет прохладно, но без осадков. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +5 до +12 тепла.

Также сообщалось, что Украину в ближайшее время окутает туманом и холодом, который принесет новый антициклон.

Кроме этого синоптики прогнозировали, что нынешняя зима в Киеве будет похожа на прошлогоднюю. Новый зимний сезон в столице будет бесснежным и теплым.

Ранее РБК-Украина писало, что в ноябре в стране будут резкие перепады температуры. Среднемесячная амплитуда может составить 48 градусов - от +24 до -24 градусов. При этом ноябрь будет холодным, дождливым и пасмурным.

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