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В Украине завершается дополнительная регистрация на ВНО

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Дополнительная сессия ВНО пройдет с 24 июля по 10 августа

Сегодня, 9 июня, в Украине завершается дополнительная регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО). Дополнительная сессия ВНО пройдет с 24 июля по 10 августа.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Отмечается, что право на дополнительную регистрацию имеют лица, которые не смогли зарегистрироваться по уважительным причинам.

"Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку… подготовить комплект регистрационных документов и подать его ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет)", - говорится в сообщении.

Согласно расписанию, дополнительная сессия ВНО пройдет:

  • 24 июля - физика;
  • 28 июля - математика;
  • 29 июля - испанский язык;
  • 30 июля - французский язык;
  • 31 июля - немецкий язык;
  • 3 августа - английский язык;
  • 4 августа - украинский язык и литература;
  • 5 августа - биология;
  • 6 августа - история Украины;
  • 7 августа - география;
  • 10 августа - химия.

Ранее РБК-Украина писало, что основная сессия ВНО пройдет в Украине в период с 25 июня по 17 августа.

Также сообщалось, что в этом году ВНО будет проводиться с ограничениями в связи с коронавирусом, при этом средства защиты и дезинфекторы начнут доставляться в места проведения оценивания уже с 9 июня.

Автор: Игорь Литвиненко

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