В Україні завершується додаткова реєстрація на ЗНО

Сьогодні, 9 червня, в Україні завершується додаткова реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Додаткова сесія ЗНО пройде з 24 липня по 10 серпня.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Зазначається, що право на додаткову реєстрацію мають особи, які не змогли зареєструватися з поважних причин.

"Щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно правильно обрати категорію, створити і заповнити реєстраційну картку... підготувати комплект реєстраційних документів і подати його відповідальному за реєстрацію в навчальному закладі (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які в цьому році закінчують отримання повної загальної середньої освіти) або відправити його у відповідний регіональний центр оцінювання якості освіти (для випускників минулих років)", - йдеться в повідомленні

Згідно з розкладом, додаткова сесія ЗНО пройде:

24 липня - фізика;

28 липня - математика;

29 липня - іспанська мова;

30 липня - французька мова;

31 липня - німецька мова;

3 серпня - англійська мова;

4 серпня - українська мова і література;

5 серпня - біологія;

6 серпня - історія України;

7 серпня - географія;

10 серпня - хімія.

Раніше РБК-Україна писало, що основна сесія ЗНО пройде в Україні в період з 25 червня по 17 серпня.

Також повідомлялося, що у цьому році ЗНО буде проводитися з обмеженнями у зв'язку з коронавірусом, при цьому засоби захисту і дезінфектори почнуть доставлятися до місця проведення оцінювання вже з 9 червня.