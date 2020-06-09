В Україні завершується додаткова реєстрація на ЗНО

Додаткова сесія ЗНО пройде з 24 липня по 10 серпня
Сьогодні, 9 червня, в Україні завершується додаткова реєстрація для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Додаткова сесія ЗНО пройде з 24 липня по 10 серпня.
Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Зазначається, що право на додаткову реєстрацію мають особи, які не змогли зареєструватися з поважних причин.
"Щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно правильно обрати категорію, створити і заповнити реєстраційну картку... підготувати комплект реєстраційних документів і подати його відповідальному за реєстрацію в навчальному закладі (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які в цьому році закінчують отримання повної загальної середньої освіти) або відправити його у відповідний регіональний центр оцінювання якості освіти (для випускників минулих років)", - йдеться в повідомленні
Згідно з розкладом, додаткова сесія ЗНО пройде:
Раніше РБК-Україна писало, що основна сесія ЗНО пройде в Україні в період з 25 червня по 17 серпня.
Також повідомлялося, що у цьому році ЗНО буде проводитися з обмеженнями у зв'язку з коронавірусом, при цьому засоби захисту і дезінфектори почнуть доставлятися до місця проведення оцінювання вже з 9 червня.
Автор: Игорь Литвиненко