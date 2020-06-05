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Маски, дезинфекторы и температурный скрининг: в МОН рассказали о подготовке к ВНО

Новости » Политика     05.06.2020 - 16:20
Маски, дезинфекторы и температурный скрининг: в МОН рассказали о подготовке к ВНО
Фото: средства защиты (freepik)

С 9 июня начнется доставка средств защиты в ОГА, а оттуда - в пункты проведения ВНО

В Министерстве образования и науки заявили, что пункты проведения ВНО обеспечат всеми необходимыми средствами защиты. Речь идет о медицинских масках, бесконтактных термометрах и дезинфицирующих средствах.

Об этом врио министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Нам удалось привлечь партнеров и создать безопасные и комфортные условия для проведения ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ. Уже со следующей недели начнется доставка средств защиты в регионы", - анонсировала чиновник.

Так, пункты проведения внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания обеспечат:

  • медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков,
  • бесконтактными термометрами (пирометрами),
  • дезинфицирующими средствами для рук,
  • дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей,
  • изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.

В МОН сообщили, что с 9 июня начнется доставка средств защиты в областные государственные администрации, а оттуда - в пункты проведения тестирования и экзаменов. Ко дню проведения первого ВНО, 25 июня, средства защиты будут в местах проведения ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ.

Так, перед началом тестирования и экзаменов у участников и привлеченных лиц измеряют температуру и оценят наличие респираторных болезней. К тестированию будут допускать лиц с температурой ниже 37,2, без признаков респираторных болезней и в защитных масках.

Напомним, в МОН заявили, что киевская власть незаконно отменила итоговую аттестацию выпускников в форме ВНО.

Как писало РБК-Украина, жители оккупированных территорий могут поступить в вуз без сдачи ВНО.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины МинобразованияВНОкарантин
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