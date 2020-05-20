МОН утвердило даты проведения ВНО-2020

Фото: приглашение на ВНО (УНИАН)

Основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля

Министерство образования и науки Украины обнародовало даты проведения основной сессии Внешнего независимого оценивания в 2020 году. Сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Таким образом, тестирования пройдут по:

математике - 25 июня;

украинскому языку и литературе - 30 июня;

по физике - 2 июля;

по испанскому, немецкому, французскому языках - 6 июля;

по английскому языку - 7 июля;

по истории Украины - 9 июля;

по биологии - 13 июля;

по географии - 15 июля;

по химии - 17 июля.

При этом отмечается, что до 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационные страницы приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований. Также там будет размещена информация о результатах основной сессии ВНО - до 29 июля 2020 года.

Кроме того, дополнительная сессия ВНО запланировано на 23 июля - 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.

В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (25 мая - 9 июня) все, кто не смог зарегистрироваться в течение 3 февраля - 24 марта.

Напомним, ранее Минздрав Украины предложил условия для проведения ВНО в текущем году. Так, планируется допускать участников ВНО после проведения температурного скрининга и при условии надевания маски.

Кроме того, вступительную кампанию в Украине перенесли на месяц в связи с карантином. Все даты были перенесены на август месяц.

Автор: Валерия Мрачковская