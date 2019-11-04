В Украине засудили артиллериста "ЛНР" к 8 годам тюрьмы

Боевика так называемой "Луганской Народной Республики", причастного к обстрелам украинских военных, засудили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, боевик в качестве артиллериста на протяжении пяти лет участвовал в боевых действиях против украинских военных в районах населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево. В марте 2019 боевика задержали в районе проведения операции Объединенных сил.

"Злоумышленник предоставил следователям СБУ свидетельство о многочисленных фактах пыток, убийств, разбойных нападений, грабежей и мародерства, совершенных участниками незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Лисичанский городской суд Луганской области признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала в Черкасской области агента ФСБ при получении секретных данных. Мужчина за деньги выполнял задание по сбору и передачи разведывательной информации.

Также РБК-Украина писало, что в течение октября 2019 года потери незаконных вооруженных формирований на Донбассе составили почти 100 человек. Более 30 боевиков были ликвидированы.